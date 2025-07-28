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14:59, 28 июля 2025Россия

Переодетые в платья трансгендеры издевались над верующими в монастыре в Москве

Трансгендеры издевались над верующими в Сретенском монастыре в Москве
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Трансгендеры (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), переодетые в платья, издевались над верующими в Сретенском монастыре в Москве. Кадры с их провокацией распространились в соцсетях. Заместитель главы отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям со СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с «Газетой.ru» отметил, что данная идеология обоснованно остается вне правового поля.

На ролике переодетые в платья насмехались над батюшкой и прихожанами.

По мнению Кипшидзе, поведение этих личностей свидетельствует о потере нравственных ориентиров. Он подчеркнул, что инцидент в Сретенском монастыре содержит признаки правонарушения, поскольку трансгендеры помешали богослужению.

Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина также заинтересовалась ситуацией в столичном монастыре. Она подчеркнула, что полиция устанавливает личности лиц, которые издевались над прихожанами.

В городе Канск Красноярского края задержали мужчину, танцевавшего пьяным на солее Свято-Троицкого собора.

ЖЗЛ
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