Переодетые в платья трансгендеры издевались над верующими в монастыре в Москве

Трансгендеры издевались над верующими в Сретенском монастыре в Москве

Трансгендеры (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), переодетые в платья, издевались над верующими в Сретенском монастыре в Москве. Кадры с их провокацией распространились в соцсетях. Заместитель главы отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям со СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с «Газетой.ru» отметил, что данная идеология обоснованно остается вне правового поля.

На ролике переодетые в платья насмехались над батюшкой и прихожанами.

По мнению Кипшидзе, поведение этих личностей свидетельствует о потере нравственных ориентиров. Он подчеркнул, что инцидент в Сретенском монастыре содержит признаки правонарушения, поскольку трансгендеры помешали богослужению.

Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина также заинтересовалась ситуацией в столичном монастыре. Она подчеркнула, что полиция устанавливает личности лиц, которые издевались над прихожанами.

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