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05:30, 28 июля 2025Путешествия

Первый самолет из Москвы в Северную Корею приземлился в Пхеньяне

Первый авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в Северной Корее
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Первый самолет из Москвы в Северную Корею приземлился в Пхеньяне, об этом сообщает РИА Новости.

Борт сел в местном аэропорту в 9:30 по местному времени (3:30 мск). Представители КНДР торжественно встретили делегацию во главе с министром природы Александром Козловым. Руководитель ведомства возглавляет межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР.

Членам экипажа самолета Boeing 777-200ER вручили цветы. Вместимость этого воздушного судна составляет 440 человек. Рейс вылетел из Москвы в 19:30 воскресенья, в пути он провел около восьми часов. Объявления на борту делались на русском и корейском языках. Обратный вылет запланирован на 29 июля в 9:00 по местному времени (3:00 мск).

Ранее Росавиация разрешила авиакомпании Nordwind Airlines выполнять прямые рейсы в Северную Корею из Москвы. До этого россияне могли попасть в одну из самых закрытых стран мира напрямую только из Владивостока. Билет на прямой рейс из Москвы в Пхеньян может стоить от 60-70 тысяч рублей.

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