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14:06, 28 июля 2025Силовые структуры

По делу трех генералов МВД России запросили до 12 лет колонии строгого режима

Гособвинение запросило по делу трех генералов МВД России до 12 лет заключения
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Гособвинение запросило для бывших высокопоставленных сотрудников МВД, обвиненных в коррупции, от 11 до 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает Mk.ru.

Трех питерских генералов — экс-начальника полицейского главка Петербурга Сергея Умнова, его бывшего заместителя по тылу Ивана Абакумова, экс-главу УГИБДД по Петербургу и Ленобласти Алексея Семенова — обвиняют в 11 эпизодах получения взяток общей суммой 65 миллионов рублей из средств пожертвований НКО «Фонд содействия программам ГУВД».

По версии следствия, фигуранты потратили деньги на покупку абонементов в спортзал, покупку машин, ремонт помещений в здании главка на Суворовском проспекте, концерт к юбилею ведомства.

Фигурантов требуют лишить званий и наград, оштрафовать на суммы от 9 до 35 миллионов рублей, а также конфисковать их имущество на общую сумму более 64 миллионов рублей.

Свою вину генералы не признали.

Ранее сообщалось, что суд арестовал имущество сына экс-замгубернатора Брянской области Александра Петроченко.

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