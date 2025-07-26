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04:26, 26 июля 2025Силовые структуры

Арестовано имущество сына бывшего замгубернатора российского региона

Суд арестовал имущество сына экс-замгубернатора Брянской области Петроченко
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Суд наложил арест на имущество сына бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко, который был арестован в прошлом году по делу о взятке. Об этом в субботу, 26 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Арест наложен в рамках уголовного дела, которое было возбуждено на его отца по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Общая сумма имущества, на которое теперь действует ограничение суда, не уточняется.

Осенью 2024 года экс-замгубернатора региона был задержан с поличным при получении взятки от бизнесмена. В ноябре прошлого года сообщалось, что суд арестовал имущество бывшего брянского замгубернатора Петроченко. До этого при при обыске у него нашли денежные средства, ювелирные украшения и другие ценности.

Как считает следствие, фигурант получил взятку от предпринимателя. Решение об аресте Петроченко суд принял из-за опасений в том, что обвиняемый может угрожать свидетелям. Кроме того, следствие настаивало на том, что экс-чиновник может «согласовать защитную позицию с возможными соучастниками», если останется на свободе, а не попадет в СИЗО.

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