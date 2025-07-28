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08:02, 28 июля 2025Бывший СССР

Представители командования ВСУ сбежали из Сум

ТАСС: Из Сум сбежали представители командования 61-й бригады ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Командование 61-й механизированной бригады ВСУ, утратившей боеспособность, покинуло Сумы. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Из Сум убыли представители командования 61-й механизированной бригады, которая, несмотря на прикомандирование нескольких рот 141-й отдельной механизированной бригады, так и не смогла восстановить боеспособность», — заявил источник агентства.

Ранее стало известно, что в боях под Сумами участвует сформированный по инициативе инструкторов из США 214-й отдельный штурмовой батальон ВСУ. Первые бойцы подразделения были переброшены на этот участок еще в конце июня.

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