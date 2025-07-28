Причину паники в офисе Зеленского раскрыли

Дубинский: Офис Зеленского паникует из-за митингов и давления со стороны Запада

Офис президента Украины Владимира Зеленского паникует из-за митингов и давления со стороны Запада. Об этом пишет находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, у властей в Киеве вызывает озабоченность факт отсутствия лидеров на митингах. «Не с кем вести переговоры, некого назначить "агентом Кремля"», — добавляет парламентарий.

Дубинский также отмечает, что близкие люди к Банковой начали назначать виновными разных политиков на Украине: от руководителя правящей партии «Слуга Народа» Давида Арахамии до экс-министра внутренних дел Арсена Авакова.

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада приняла закон, урезающий полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передав их в подчинение Офису генерального прокурора. После этого протесты прошли в ряде городов Украины.