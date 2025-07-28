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12:51, 28 июля 2025Моя страна

Прохожий спас упавшего на пути мужчину за секунду до прибытия поезда и попал на видео

В Дербенте упавшего на пути мужчину спасли за секунду до прибытия поезда
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Случайный прохожий спас жизнь мужчине, упавшему на железнодорожные пути. Ситуация попала на видео, которое публикует Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, это произошло в Дербенте. На кадры попал момент, как пострадавший спотыкается об рельсы и падает прямо на пути. Увидевший это очевидец бежит на помощь и успевает стащить мужчину на землю в последний момент — буквально через секунду мимо них мчится поезд.

«Мурашки по коже, какой молодец», «Героями не рождаются, героями становятся», «Дайте ему героя и премию до конца жизни», — прокомментировали ролик юзеры.

Ранее сообщалось, что в Смоленске провели операцию по спасению лебедей из обмелевшего озера.

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