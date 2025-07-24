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21:30, 24 июля 2025Моя страна

В Смоленске спасли семью лебедей из осушаемого водоема

В Смоленске сотрудники Смолоблохотуправления спасли семью лебедей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Pixabay

В Смоленске провели операцию по спасению лебедей из обмелевшего озера. Об этом пишет газета «Рабочий путь»

Сотрудники Смолоблохотуправления спасли семью лебедей из осушаемого водоема в районе ТЭЦ-2. Птиц поймали и перенесли на открытую воду, где они будут в безопасности. «Спасибо всем, кто помогает сохранять природу и заботится о ее обитателях», — прокомментировали операцию в ведомстве.

Ранее о семье лебедей с птенцами в районе смоленской ТЭЦ-2 рассказали неравнодушные очевидцы: «Крик о помощи! В районе ТЭЦ-2 в среду начали осушать болото. Там живет семья лебедей. Воды очень мало. Рыба, которая там обитала, подохла и начинает разлагаться».

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