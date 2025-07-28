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15:55, 28 июля 2025Силовые структуры

Прокуратура раскрыла детали дела об убийстве российской опекуншей 5-летнего мальчика

На Урале осужденная на 24 года опекунша Далера Бобиева обжалует приговор
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Вероника Наумова

Вероника Наумова. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Осужденная на 24 года за истязания пятилетнего Далера Бобиева опекунша Вероника Наумова привязывала ему руки и ноги к дверным ручкам, использовала электрошокер и удерживала связанным в диване. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела гособвинителей прокуратуры Свердловской области Евгения Коваленко.

По его словам, суд поддержал сторону государственного обвинения, и наказание соответствует тому, что просила прокуратура. Коваленко рассказал, что зимой осужденная раздевала мальчика, закрывала его в подполе и не давала еды. Начальник отдела гособвинителей региональной прокуратуры отметил, что после того, как приговор изучат, будет принято решение о целесообразности его обжалования.

Кроме того, Коваленко объяснил, что второй фигурант, племянник Наумовой Даниил Егольников, также привязывал мальчика к дверным ручкам и помещал туда, куда говорила Наумова.

По данным агентства, адвокат обвиняемой Елена Хорова сообщила, что защита не согласна с приговором и планирует его обжаловать.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге Свердловский областной суд вынес приговор опекунше Веронике Наумовой и ее племяннику Даниилу Егольникову по делу о расправе над пятилетним Далером Бобиевым. Женщина получила 24 года колонии общего режима, а ее племянник — 5 лет. Отцу опекаемого ребенка женщина должна выплатить миллион рублей.

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