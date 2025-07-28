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12:48, 28 июля 2025Силовые структуры

Российская опекунша получила срок по делу пятилетнего Далера Бобиева

На Урале опекуншу осудили на 24 года за убийство пятилетнего Далера Бобиева
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге Свердловский областной суд вынес приговор опекунше Веронике Наумовой и ее племяннику Даниилу Егольникову по делу о расправе над пятилетним Далером Бобиевым. Об этом сообщает ТАСС.

Наумова получила 24 года колонии общего режима, а ее племянник — 5 лет. Отцу опекаемого ребенка женщина должна выплатить миллион рублей.

Наумову обвиняли в 62 преступлениях, из которых 49 эпизодов связаны с незаконным лишением свободы, 5 — с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, 3 — с вовлечением несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление, еще 2 — с неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязании, расправе и мошенничестве при получении выплат. Егольникову вменяли истязание и незаконное лишение несовершеннолетнего свободы, не связанное с похищением.

В июне 2023 года приемная мать объявила в розыск пятилетнего сына — по ее словам, ребенок самостоятельно ушел из дома. Мальчика искали несколько сотен человек. В результате его без признаков жизни нашли в гараже семьи. Наумову задержали.

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