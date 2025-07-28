Российская опекунша получила срок по делу пятилетнего Далера Бобиева

На Урале опекуншу осудили на 24 года за убийство пятилетнего Далера Бобиева

В Екатеринбурге Свердловский областной суд вынес приговор опекунше Веронике Наумовой и ее племяннику Даниилу Егольникову по делу о расправе над пятилетним Далером Бобиевым. Об этом сообщает ТАСС.

Наумова получила 24 года колонии общего режима, а ее племянник — 5 лет. Отцу опекаемого ребенка женщина должна выплатить миллион рублей.

Наумову обвиняли в 62 преступлениях, из которых 49 эпизодов связаны с незаконным лишением свободы, 5 — с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, 3 — с вовлечением несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление, еще 2 — с неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязании, расправе и мошенничестве при получении выплат. Егольникову вменяли истязание и незаконное лишение несовершеннолетнего свободы, не связанное с похищением.

В июне 2023 года приемная мать объявила в розыск пятилетнего сына — по ее словам, ребенок самостоятельно ушел из дома. Мальчика искали несколько сотен человек. В результате его без признаков жизни нашли в гараже семьи. Наумову задержали.