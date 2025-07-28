Раненого французского легионера приговорили в ДНР

В ДНР воевавшему за ВСУ французу дали 14 лет заочно

В Донецкой народной республике (ДНР) вынесен заочный приговор 44-летнему гражданину Франции Сильвану Жиль Бернарду Каупину, воевавшему на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе интернационального легиона. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре ДНР. Суд в Донецке вынес заочный приговор в отношении наемника из Франции.



Как установил суд, в марте 2023 года осужденный прибыл на Украину через границу Польши. После прохождения военной подготовки на базе ВСУ он принял участие в боях с Российской армией. Боевые действия кончились для француза неудачно — в 2023 году он получил ранение и отправился домой.

Ранее сообщалось, что гражданам Франции, которые служат наемниками в ВСУ, предлагают отпуск, а также зарплату, которая в три-четыре раза превосходит зарплаты украинских бойцов.