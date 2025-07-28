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01:39, 28 июля 2025Силовые структуры

Раскрыта информация о вооружении исполнителей теракта в «Крокусе»

ТАСС: У исполнителей теракта в «Крокусе» было 59 магазинов к трем автоматам
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» были вооружены как минимум 59 магазинами к трем автоматам Калашникова. Всего у них было свыше 1300 патронов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«[Исполнители теракта] 22 марта примерно в 18 часов 30 минут, вооружившись тремя автоматами Калашникова, не менее 59 магазинами к нему, снаряженными патронами, в общей сложности в количестве не менее 1 381 штук ... направились от дома к зданию концертного зала "Крокус сити холл"», — говорится в документах.

Отмечается, что при себе у них также был пистолет Макарова, четыре ножа, минимум пять бутылок с бензином и зажигалки.

Ранее стало известно, что шесть юрлиц признали потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе».

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