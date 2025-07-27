Шесть юрлиц признали потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе»

МТС и «Т2 мобайл» признали потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе»

Шесть юридических лиц признали потерпевшими по делу о террористическом акте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС.

Напавшие уничтожили здание «Крокуса» и его имущество. Оно принадлежало компаниям «Крокус интернэшнл», «Сервис холл», «Мобильные телесистемы», «Т2 мобайл», «МСМ» и «С-сервис».

Ранее стало известно, что исполнители теракта в концертном зале приобрели накануне совершения преступления новые смартфона и кухонные ножи для своей преступной акции.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Тогда четверо вооруженных людей ворвались в зал перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание, а затем скрылись. Теракт в Подмосковье стал крупнейшим в истории России со времен захвата школы в Беслане в 2004 году, его жертвами стали 145 человек, почти 700 посетителей концерта получили ранения.

