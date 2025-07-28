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14:37, 28 июля 2025Забота о себе

Раскрыта польза Лабубу

Психолог Дугенцова: Страшные игрушки Лабубу помогают детям справиться со страхом
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jens Kalaene / dpa / Globallookpress.com

Страшные игрушки вроде Лабубу помогают детям справиться со страхом, считает детский психолог Дарья Дугенцова. О неожиданной пользе Лабубу она рассказала в беседе с NEWS.ru.

По словам специалистки, дети воспринимают Лабубу не как что-то страшное, негативное и отвратительное, а как просто игрушку, на которую, в частности, можно перенести свой страх. «Если мы говорим особенно о дошколятах, для них это возможность обладать чем-то таким страшным, чтобы справиться со своей негативной эмоцией, потому что "негативные" игрушки должны быть у ребенка, чтобы проявлять ту самую саморегуляцию: "Когда я вижу что-то страшное, я могу с этим совладать"», — объяснила Дугенцова.

Психолог добавила: особенно важно иметь возможность перенести свои страхи для дошкольников и младшеклассников, которые еще не могут осознанно работать со своими эмоциями и обращаться к психологу. Дугенцова напомнила, что раньше критике подвергалась игрушка Хагги Вагги, с помощью которой ребенок также мог сбивать свой страх.

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