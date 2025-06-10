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15:43, 10 июня 2025Экономика

Китайским банкам запретили заманивать клиентов куклами Лабубу

Bloomberg: Власти в Китае запретили банкам заманивать клиентов куклами Лабубу
Дмитрий Воронин

Фото: Ng Han Guan / AP

Национальная администрация финансового регулирования в китайской провинции Чжэцзян запретила местным банкам заманивать вкладчиков «несоответствующими льготами». Как пишет Bloomberg, соответствующее распоряжение появилось после рекламной акции банка Ping An Bank Co. с коллекционными куклами Лабубу для клиентов, вызвавшей большой интерес.

Как указывает агентство, такое решение «подчеркивает все более напряженную борьбу между банками за клиентов по мере падения процентных ставок и прибыли». По словам его собеседников, подобная практика не приветствуется в условиях, когда кредитные организации «балансируют между приемом депозитов и защитой маржи», находящейся сейчас на рекордно низком уровне по всему сектору, с учетом снижения ставок по срочным вкладам до уровня чуть выше одного процента годовых.

Ранее игрушки Лабубу, изображающие веселую девочку-эльфа, которая любит приключения и, «хотя и считается монстром, в действительности не является злой», решили проверить в Роскачестве.

В апреле рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг Китая в иностранной валюте с «А+» до «А» со стабильным прогнозом, объяснив решение ожиданиями дальнейшего ухудшения госфинансов и быстрого увеличения госдолга. Потребительские цены падают в стране четыре месяца подряд, а цены производителей — в течение 32-х месяцев.

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