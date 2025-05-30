В России решили проверить качество Лабубу

Роскачество объявило о начале проверки игрушек Лабубу

Роскачество объявило о запуске исследования игрушек Лабубу, которые, как отмечается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе, «стали неожиданным хитом последних недель».

Закупать образцы для проверки решили в рознице, в том числе на маркетплейсах, где продаются более дешевые аналоги оригинала, стоящего около 10 тысяч рублей. Изучать «острозубых милых монстриков» собираются в разрезе сопроводительной документации, а также проводя лабораторные исследования по критериям безопасности и качества, в том числе «шарниров и других элементов игрушек».

«Лабубу — веселая девочка-эльф, которая любит приключения. И хотя она и считается монстром, в действительности персонаж заявляется не злым», — отметили в Роскачестве. Там подчеркнули, что по опыту прошлых подобных исследований, Лабубу «могут продаваться не как "детские игрушки", а в качестве "сувенирной продукции"» (последняя не предназначена для детских игр), как было, например, с Хагги-Вагги.

Гонконгский художник Касинг Лунг придумал Лабубу еще в 2015 году — это героиня его иллюстрированной книги The Monsters. В комиксе были и другие причудливые персонажи: Зиммомо, Тайкоко, Спуки и Пато, но именно Лабубу обрела широкую популярность у публики. По словам автора, дизайн игрушки вдохновлен эстетикой северной природы и скандинавскими мифами и сказками. «И хотя ее озорная внешность предполагает неприятности, Лабубу добросердечна и всегда готова помочь, даже если ее добрые намерения часто приводят к хаосу», — описывают характер и внешность персонажа ее производители.

Ранее в Совете Федерации призвали провести анализ Лабубу. «У нас есть ведомства, которые точно должны обратить на это внимание. Мне кажется, нужно сделать все для того, чтобы такие игрушки просто не продавались, не распространялись», — полагает сенатор Екатерина Алтабаева, отметившая, что «игрушки, которые выглядят как монстры», «не могут не вызвать у ребенка чувство опасения, страха».