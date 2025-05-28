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19:26, 28 мая 2025Ценности

В России захотели запретить продажу игрушек Лабубу

Сенатор Екатерина Алтабаева предложила запретить продажу игрушек Лабубу
Екатерина Ештокина

Фото: VCG / Getty Images

В России захотели запретить продажу игрушек Лабубу. Соответствующее предложение сенатора Российской Федерации, зампреда комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Екатерины Алтабаевой публикует «Абзац».

По словам чиновника, в России следует прекратить распространение упомянутых популярных предметов.

«Игрушки, которые выглядят как монстры, которые не могут не вызвать у ребенка чувство опасения, страха, — это, конечно, игрушки, которые ему вредны, психологически очень вредны. И у нас совершенно точно есть много производств, которые производят добрые, хорошие игрушки, которые нужны детям и которые нужно покупать. Эти игрушки [Лабубу] нужно внимательно анализировать. У нас есть ведомства, которые точно должны обратить на это внимание. Мне кажется, нужно сделать все для того, чтобы такие игрушки просто не продавались, не распространялись», — заключила Алтабаева.

Она подчеркнула, что Роспотребнадзор и Рособрнадзор должны обратить внимание на данную тему.

Ранее в мае невесты начали бросать гостям игрушки Лабубу вместо букетов. Журналисты обратили внимание на свадебные видео, которые появились в TikTok.

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