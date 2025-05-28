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14:30, 28 мая 2025Ценности

Невесты начали бросать гостям игрушки Лабубу вместо букетов

Daily Mail: Невесты начали бросать гостям игрушки Лабубу вместо букетов
Мария Винар

Фото: VCG / Getty Images

Невесты начали бросать гостям игрушки Лабубу вместо букетов. Об этом пишет Daily Mail.

Журналисты обратили внимание на свадебные видео, которые появились в TikTok. Так, пользовательница сети с никнеймом @adventureswithcl опубликовала ролик, где бросила своим друзьям брелок с Лабубу. «Будет ли это свадьба 2025 года, если не будет бросания Лабубу?» — подписала она пост.

В то же время юзерша с никнеймом @sellarmoonnn, которая является сестрой невесты, также поделилась подобным видео и рассказала, что ее возлюбленному удалось поймать игрушку. «Бросание Лабубу вместо бросания букета», — отметила она.

Кроме того, еще одна девушка, которая ведет на платформе свой блог, насчитывающий 14,3 тысячи подписчиков, уточнила, что некоторые невесты украшают свой букет упомянутыми куклами. «Ваш Лабубу — главный герой вашего свадебного букета», — подчеркнула юзерша.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм похвастался игрушкой Лабубу.

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