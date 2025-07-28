Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:45, 28 июля 2025Мир

Раскрыт неформальный способ политиков для налаживания отношений с Трампом

Politico: Лидеры налаживают отношения с Трампом через неформальное общение
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Фото: Bonnie Cash / Consolidated News Photos / Global Look Press

Некоторые мировые лидеры налаживают отношения с президентом США Дональдом Трампом неформальным общением, американский лидер делится своим личным номером в обход дипломатических процедур, сообщает Politico со ссылкой на источники.

В частности, у Трампа хорошо налажено личное общение с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Один из собеседников рассказал, что при встрече политики могут «побрататься». «Это было странно-забавно — Трамп растягивал: "Эмманюэль-ль-ль", а Макрон отвечал: "Дональд-д-д"», — привел он интеракцию в качестве примера. .

Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс, утверждавшая, что жена Макрона Брижит является биологическим мужчиной, рассказала о необычной просьбе главы США Дональда Трампа. По ее словам, глава государства просил «не форсировать эту тему». Повлиять на Оуэнс американского лидера просил лично Макрон в ходе визита в Белый дом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от российской нефти и газа и нулевые пошлины на американские товары. США и Евросоюз договорились о торговой сделке

    Военкоры сообщили о мощном комбинированном ударе по аэродрому тактической авиации ВСУ

    В США раскрыли главный страх Зеленского

    Раскрыт неформальный способ политиков для налаживания отношений с Трампом

    Россиян предупредили о серьезной угрозе здоровью из-за выдавливания прыщей

    Блогер описал цены в самом дорогом городе России фразой «сводит челюсти»

    На Западе назвали действие Зеленского ради прекращения огня

    Первый самолет из Москвы в Северную Корею приземлился в Пхеньяне

    Мужчине ампутировали пенис

    Преследуемый запахом карамели мужчина оказался смертельно болен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости