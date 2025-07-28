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12:55, 28 июля 2025Ценности

58-летняя Рената Литвинова в купальнике поплавала в море

Актриса Рената Литвинова в купальнике поплавала в море
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @renatalitvinovaofficiall

Российская актриса театра и кино, режиссер, сценарист Рената Литвинова в откровенном наряде поплавала в море. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,3 миллиона подписчиков.

58-летняя знаменитость предстала на размещенном снимке в черном купальнике, лежа на спине в воде. При этом в руках звезда держала бокал с напитком, согнув одну ногу в колене и приподняв ее вверх. Завершили образ солнцезащитные очки в тон образу.

Ранее в июле Рената Литвинова снялась в белье для Harper's Bazaar. Знаменитость была запечатлена в черном корсете в сочетании с кружевными трусами и светлыми колготками.

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