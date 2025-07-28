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09:33, 28 июля 2025Силовые структуры

Росгвардеец из мчащегося автомобиля выстрелил в догонявший дрон-камикадзе и попал на видео

Росгвардия показала видео уничтожения дрона-камикадзе ВСУ прицельным огнем
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Сумской области спецназовец Росгвардии уничтожил дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Момент попадания в цель засняла видеокамера, запись предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.

На кадрах видна мчащаяся машина. Внутри нее росгвардеец, он целится в летящий за автомобилем дрон. Военнослужащий стреляет в цель и уничтожает беспилотник.

В результате взрыва дрона боец получил осколочные ранения. Перевязав рану, он остался на боевом посту. После реабилитации росгвардеец вернулся в строй.

Ранее в Сумской области спецназ уничтожил спрятанный в лесополосе танк и самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика».

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