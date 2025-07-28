Россиян предупредили о частых проблемах китайских авто

Автоэксперт Коротков предупредил о проблемах с двигателем у китайских авто

Бум китайской инженерии и автомобилестроения пришелся на последнюю пятилетку и, разумеется, такое быстрое развитие невозможно без конструктивных ошибок и недочетов, рассказал генеральный директор «MIGTORG» Александр Коротков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Автоэксперт рассказал, что в автомобилях от китайского автопрома часто встречаются проблемы с мотором. В пример он привел двигатель JLH-3G15TD от Geely Coolray, которые были выпущены 2019 года по 2023 год.

«Трехцилиндровый двигатель был искусственно форсирован производителем, то есть увеличена мощность сверх нормы. При этом мотор был рассчитан на допустимый бензин с октановым числом 92, что создает большое количество нагара на клапанах. В сочетании с конструктивными недочетами проблемы появлялись на пробегах до 120 тысяч километров», — рассказал Коротков.

Кроме того, проблемы связаны и с состоянием лакокрасочного покрытия и оцинковки кузова, указал эксперт. Он уточнил, что это касается устойчивости к ржавлению, поскольку китайские автопроизводители экономят на полной оцинковке, что особенно актуально в российском климате.

«Например, у Chery Tiggo 4 нет оцинковки на багажнике, крыше, днище и арках. Эти места накапливают большое количество реагентов, и, соответственно, уже после первой зимы можно ожидать появления "жучков" и вздувшейся краски с коррозией», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Китайские автомобили напичканы датчиками и ассистентами, но, увы, надежности это им не прибавляет. Александр Коротков Автоэксперт MIGTORG

«Особенно стоит отметить массовые отказы китайских автомобилей в феврале 2025 года, которые возникли из-за атмосферного давления. Отказы электроники чаще всего проявляются в зимнее время, как, например, на Haval F7x. На пробегах 50-100 тысяч километров часто загорается ошибка полного привода и датчик шин, хотя компоненты в реальности исправны», — отметил Коротков.

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