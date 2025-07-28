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17:42, 28 июля 2025Экономика

Россиян предупредили о наказании за наклейки на машине

Адвокат Радько: За нецензурные наклейки на машине россиянам грозит штраф
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

За наклейки на машине с нецензурным содержанием (например, с матерными надписями) россиянам грозит штраф. О наказании предупредил автомобилистов адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько, пишет «Газета.ru».

«Практика мне известна, когда привлекают людей за мелкое хулиганство. Например, я видел историю, когда водитель написал на машине что-то нехорошее про тещу, его выявили и наказали за мелкое хулиганство», — рассказал юрист.

Радько уточнил, что такое нарушение будет считаться мелким хулиганством — за него штрафуют на сумму от 500 до 1000 рублей. Также возможен административный арест на 15 суток. Если нарушитель к тому же не будет повиноваться представителю власти, штраф вырастет до 1500-2000 рублей.

Ранее водителей предупредили о штрафах, если они в течение 10 дней не уведомили сотрудников ГАИ о смене места постоянной регистрации. Сообщить инспекторам о новом месте прописки нужно в том числе для внесения нового адреса автовладельца в свидетельство о регистрации транспортного средства и паспорта транспортного средства, пояснили эксперты.

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