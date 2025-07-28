Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:02, 28 июля 2025Экономика

Россиян предупредили об опасности одного предмета в прихожей

Роскачество: Коврики для обуви могут серьезно навредить здоровью
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Freepik

Резиновые коврики для обуви могут серьезно навредить здоровью жильцов. О неожиданной опасности этого предмета в прихожей предупредили россиян в Роскачестве, пишет Life.ru.

Специалисты отметили, что коврики для обуви накапливают в себе большое количество вредных для организма веществ, поэтому важно следить за их чистотой и регулярно мыть. Особенно опасны резиновые коврики — благодаря пористой структуре материала при контакте с влажной уличной обувью они создают благоприятную среду для размножения патогенных бактерий. Среди них — кишечная палочка, стафилококки, плесневые грибки и дрожжи, а также возбудители грибка кожи и ногтей.

Однако это не единственная опасность таких ковриков. Покрытия из резины часто выделяют в воздух летучие органические соединения, которые имеют неприятный запах. Это особенно опасно для людей с острым обонянием и аллергиков. Чтобы свести риски вреда для здоровья к минимуму, эксперты посоветовали мыть коврики для обуви горячей водой с использованием моющих средств как минимум раз в неделю.

Ранее россиян предупредили об опасности отравиться из-за вытяжки на кухне. Так может случиться, если не мыть устройство — на нем будут скапливаться жир, плесень, пыль и грязь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия атаковала аэродром под Черниговом. Ударом «Искандера» уничтожен один из двух вертолетов США Black Hawk

    Певица Кеша выступила в микроюбке из тюбиков с косметикой

    Тренер российских пловцов рассказал об отношении к команде на чемпионате мира

    Россияне полюбили отдых в одиночестве

    Супруги отправились с маленькими дочерями в поход в «Логово Дьявола» и не выжили

    Лукашенко захотел поговорить с Путиным тет-а-тет

    В Германии назвали сделку с США бременем

    Россиянку обвинили в предательстве участвовавшего в операции «Поток» бойца Ахмата

    Бывшая девушка Илона Маска пожаловалась на его ревнивость и слежку

    Лосиха с лосенком попали в фотоловушку в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости