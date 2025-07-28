Россиян предупредили об опасности одного предмета в прихожей

Роскачество: Коврики для обуви могут серьезно навредить здоровью

Резиновые коврики для обуви могут серьезно навредить здоровью жильцов. О неожиданной опасности этого предмета в прихожей предупредили россиян в Роскачестве, пишет Life.ru.

Специалисты отметили, что коврики для обуви накапливают в себе большое количество вредных для организма веществ, поэтому важно следить за их чистотой и регулярно мыть. Особенно опасны резиновые коврики — благодаря пористой структуре материала при контакте с влажной уличной обувью они создают благоприятную среду для размножения патогенных бактерий. Среди них — кишечная палочка, стафилококки, плесневые грибки и дрожжи, а также возбудители грибка кожи и ногтей.

Однако это не единственная опасность таких ковриков. Покрытия из резины часто выделяют в воздух летучие органические соединения, которые имеют неприятный запах. Это особенно опасно для людей с острым обонянием и аллергиков. Чтобы свести риски вреда для здоровья к минимуму, эксперты посоветовали мыть коврики для обуви горячей водой с использованием моющих средств как минимум раз в неделю.

Ранее россиян предупредили об опасности отравиться из-за вытяжки на кухне. Так может случиться, если не мыть устройство — на нем будут скапливаться жир, плесень, пыль и грязь.