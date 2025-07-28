Россиянам рассказали о досрочном выходе на пенсию

В ГД рассказали о праве представителей различных профессий на досрочную пенсию

Право выхода на досрочную пенсию имеют в России работники тяжелых и особо тяжелых производств, многодетные матери, накопившие 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов, а также граждане, работающие на Крайнем Севере и в приравненных к нему регионах. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина, которую цитирует РИА Новости.

Так, на производствах, связанных с подземными горными работами, добычей угля, металлургией и рядом других женщины могут прекратить работу в 45 лет при наличии 15 лет стажа, а мужчины — с 20 годами стажа и в 50 лет. Работа же на Севере при наличии нужного количества стажа позволяет снизить пенсионный возраст на пять лет. Женщинам, имеющим троих, четверых и от пяти детей при соблюдении указанных условий дают возможность выйти на пенсию с 57, 56 и 50 лет соответственно, отметили в ГД.

Для получивших инвалидность по зрению первой группы льгота применяется с 50 лет для мужчин при отработке 15 лет и женщин — с 40 при работе в течение 10 лет. Отцы детей-инвалидов могут перестать работать в 55, а матери в 50 лет при наличии страхового стажа в 20 и 15 лет соответственно.

Медработникам для досрочного выхода на пенсию нужно получить 25 лет стажа в сельской местности и поселках или 30 лет в городах, учителям — 25 лет, артистам театра и балета — от 15 до 30 лет в зависимости от характера деятельности. «Однако для этих трех категорий выплата пенсии начинается только через пять лет после момента получения требуемого стажа», — подчеркнула депутат.

Ранее стало известно, что работающие российские пенсионеры получат с 1 августа прибавку к пенсии, максимальный размер которой составит 437 рублей.