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18:35, 28 июля 2025Россия

Россиянам рассказали об особенностях клещевого риккетсиоза

Роспотребнадзор: Риккетсиоз возникает с апреля по октябрь, когда клещи активны
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Заболевание риккетсиозом обычно возникает с апреля по октябрь, когда клещи наиболее активны. Инкубационный период может длиться 1–16 дней, но при тяжелом течении сокращается до 1–2 суток. О таких особенностях рассказал старший научный сотрудник ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов, его комментарий имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Он пояснил жителям России, что симптомами заболевания являются резкое повышение температуры до 38-40 градусов, сильный озноб, слабость, потеря аппетита, головная, суставная и мышечная боли, тошнота и рвота.

«В месте укуса часто образуется характерная темная корочка (струп), а позже появляется сыпь», — указал представитель Роспотребнадзора.

Макенов отметил, что показатель инфицированности патогенными риккетсиями иксодовых клещей в стране в первом полугодии 2025 года не превышает среднемноголетний за последние 10 лет.

Чтобы защититься от укусов, он призвал россиян использовать репелленты, носить защитную одежду и тщательно осматриваться после посещения леса или парков.

Ранее сообщалось, что в России увеличилось число заражений клещевым риккетсиозом.

До этого ученые рассказали, что мягкие зимы пробудили в России опасных клещей.

ЖЗЛ
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