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13:32, 25 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили о распространении еще одной передаваемой клещами болезни

Врач Кузнецова: В России увеличилось число заражений клещевым риккетсиозом
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В первой половине 2025 года увеличилось количество клещей, зараженных риккетсиозом — заболеванием, которое вызывают бактерии из группы риккетсий и которое проявляется повышением температуры, ознобом, головной болью и появлением сыпи, предупредила инфекционист Лаборатории ДНКОМ Елена Кузнецова. Причины распространения еще одной передаваемой этими членистоногими болезни она раскрыла россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Специалистка рассказала, что в 2025 году значительно увеличилось число положительных результатов тестирования клещей на риккетсиоз, особенно в центральной части России. «Уровень инфицированности клещей риккетсиозом в первом полугодии 2025 года вырос до 25 процентов и впервые превзошел показатели по боррелиозу, доля заражения которым снизилась до 19 процентов», — отметила врач.

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Причиной тревожной динамики Кузнецова считает совокупность нескольких факторов, таких как расширение ареала обитания клещей из-за потепления и урбанизации, использование более экологичных инсектицидов для борьбы с ними и появление новых штаммов возбудителей.

Ранее ученые предупредили, что мягкие зимы спровоцировали распространение клещей, которые переносят анаплазмоз в Центральной России. Прежде переносчики этого заболевания встречались в основном на юге страны.

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