Россиянка лишилась квартиры и миллионов рублей после разговора с неизвестными

Жительница Красноярска лишилась квартиры и 7 миллионов рублей из-за мошенников

Жительница Красноярска поговорила с неизвестными и лишилась квартиры, а также миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры российского региона в своем Telegram-канале.

C 72-летней пенсионеркой связались неизвестные под видом правоохранителей. Один из участников звонка по видеосвязи представился сотрудником полиции. Собеседник убедил женщину, что риелтор, который незадолго до звонка помогал ей с продажей квартиры, втайне оформил на себя доверенность и теперь может распоряжаться всем ее имуществом и деньгами.

В итоге россиянку призвали выставить на продажу еще одну квартиру, чтобы спасти все остальное, что ей принадлежит. Так пенсионерка и поступила: в июне продала квартиру за 7,3 миллиона рублей, а потом передала 7,1 миллиона рублей наличными курьеру мошенников.

Ранее в Нижнем Новгороде после разговора с мошенниками пенсионерка лишилась квартиры и гаража. 69-летняя бухгалтер обратилась в полицию и рассказала, что в период с марта по июль ей звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов и других контролирующих организаций.

Собеседники предупредили женщину о сомнительной операции по ее банковскому счету, а затем якобы для ее отмены убедили ее снять со счетов пять миллионов рублей и продать гараж за 350 тысяч рублей. Все эти деньги россиянка с помощью нескольких банкоматов города перевела на указанный ей счет.