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17:47, 28 июля 2025Силовые структуры

Россиянка оказалась в полицейском участке из-за снятого на видео танца

В Кургане россиянку задержали за танец на мемориале воинов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Кургане 35-летнюю местную жительницу задержали после снятого для социальных сетей видео с танцем. Об этом сообщает «Ленте.ру» региональное управление Следственного комитета Росиси (СКР).

По данным следствия, девушка станцевала на мемориальном комплексе воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века, в Кургане.

Теперь она является фигуранткой уголовного дела об осквернение символов воинской славы России. Задержанная дала признательные показания, объясняя содеянное нахождением в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Петербурге трое мужчин осквернили памятник Блокадному трамваю.

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