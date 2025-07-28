Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:17, 28 июля 2025Силовые структуры

Трое россиян сломали памятник Блокадному трамваю

В Петербурге мужчины осквернили памятник Блокадному трамваю
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Афанасьев / «Фотобанк Лори»

В Санкт-Петербурге мужчины осквернили памятник Блокадному трамваю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 354.1 («Осквернение символа воинской славы России, совершенное группой лиц») УК РФ.

По данным следствия, ночью 28 июля трое местных жителей осквернили памятник Блокадному трамваю, который находится на проспекте Стачек. Они залезли на памятник, сломали табличку и еще несколько деталей. Один из злоумышленников снимал происходящее на телефон.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что россиянка пойдет под суд за оскорбление участников Бессмертного полка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Астрахани рухнула часть аварийного дома. Жильцы давно жаловались на трещины в стенах и затопленный подвал

    Россияне высказались об отношении к ИИ-контенту

    В одном российском регионе ограничили работу мобильного интернета

    Лавров сделал прогноз на ближайшее десятилетие

    Предсказана судьба военных США в Европе

    Частично обрушившийся дом в Астрахани проверили на утечку газа

    Анна Семенович в халате показала лицо без макияжа

    Трое россиян сломали памятник Блокадному трамваю

    Кричащую от галлюцинаций мигрантку заметили на кондиционере на пятом этаже дома в Москве

    Энергетик допустил поставку Азербайджаном российского газа на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости