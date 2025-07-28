Трое россиян сломали памятник Блокадному трамваю

В Петербурге мужчины осквернили памятник Блокадному трамваю

В Санкт-Петербурге мужчины осквернили памятник Блокадному трамваю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 354.1 («Осквернение символа воинской славы России, совершенное группой лиц») УК РФ.

По данным следствия, ночью 28 июля трое местных жителей осквернили памятник Блокадному трамваю, который находится на проспекте Стачек. Они залезли на памятник, сломали табличку и еще несколько деталей. Один из злоумышленников снимал происходящее на телефон.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что россиянка пойдет под суд за оскорбление участников Бессмертного полка.