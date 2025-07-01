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15:22, 1 июля 2025Силовые структуры

Россиянка пойдет под суд за оскорбление участников Бессмертного полка

В Кузбассе пойдет под суд женщина, оскорбившая участников «Бессмертного полка»
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Кузбассе пойдет под суд женщина, оскорбившая участников «Бессмертного полка». Об этом сообщает РИА Новости.

Ей предъявлено обвинение по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ.

По данным агентства, 9 мая 2024 года женщина находилась у себя дома на улице Ворошилова и просматривая новости в одной из социальных сетей, прочитала о том, что в Кузбассе более 100 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк». Под ней она написала комментарий, который оскорблял защитников Отечества.

Ранее ее уже привлекали к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России и она была оштрафована на 30 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что гревших ноги у Вечного огня россиян отправили в колонию.

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