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12:56, 28 июля 2025Культура

Российская певица рассказала о планах уйти в монастырь

Певица Вика Цыганова заявила, что ее не примут в монастырь из-за высокого дохода
Ольга Коровина

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российская певица Вика Цыганова рассказала о планах уйти в монастырь вместе с супругом, поэтом и продюсером Вадимом Цыгановым. Ее цитирует «Абзац».

По словам исполнительницы, она общалась со священнослужителем на тему жизни в монастыре. Певица отметила, что в данный момент преградой может стать ее финансовое положение.

«Я думаю, что с моими деньгами меня монастырь не примет. Нас батюшка благословлял пойти вместе с мужем, но когда придет срок по возрасту», — пояснила Цыганова.

Ранее Цыганова прокомментировала уход легендарного британского рок-музыканта, основателя группы Black Sabbath Оззи Осборна, пожелав ему «упокоиться в аду».

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