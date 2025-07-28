Российская певица рассказала о планах уйти в монастырь

Певица Вика Цыганова заявила, что ее не примут в монастырь из-за высокого дохода

Российская певица Вика Цыганова рассказала о планах уйти в монастырь вместе с супругом, поэтом и продюсером Вадимом Цыгановым. Ее цитирует «Абзац».

По словам исполнительницы, она общалась со священнослужителем на тему жизни в монастыре. Певица отметила, что в данный момент преградой может стать ее финансовое положение.

«Я думаю, что с моими деньгами меня монастырь не примет. Нас батюшка благословлял пойти вместе с мужем, но когда придет срок по возрасту», — пояснила Цыганова.

Ранее Цыганова прокомментировала уход легендарного британского рок-музыканта, основателя группы Black Sabbath Оззи Осборна, пожелав ему «упокоиться в аду».