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13:15, 28 июля 2025Бывший СССР

Российский генерал рассказал о жесткости снайперш ВСУ

Генерал-майор Липовой: Снайперши ВСУ проявляют особую жесткость к бойцам ВС РФ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Снайперши Вооруженных сил Украины (ВСУ) проявляют особую жесткость по отношению к бойцам Российской армии. Об этом в беседе с aif.ru рассказал генерал-майор Сергей Липовой.

«Они ведут себя крайне изощренно, цинично, жестоко по отношению к нашим бойцам. Если кто-то из наших военнослужащих попадает в прицел снайперши, то она сразу не убивает, а ранит его, причем, бьет все время ниже пояса», — рассказал военный.

По его словам, женщины-военнослужащие пытаются ранить российских солдат, чтобы заманить под огонь других бойцов, которые попытаются помочь раненым товарищам.

Ранее посол Украины в США Ольга Стефанишина, на тот момент занимавшая пост вице-премьера страны по евроинтеграции, заявила, что украинкам в возрасте от 18 до 27 лет необходимо запретить выезд из страны на законодательном уровне. По ее словам, с их отъездом Киев теряет не только самих девушек, но и детей, которых они могли бы родить.

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