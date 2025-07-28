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08:25, 28 июля 2025Россия

Российский военный в одиночку уничтожил минометный расчет ВСУ

ТАСС: Лейтенант Сибирко в одиночку уничтожил минометный расчет и склад ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Лейтенант Максим Сибирко в одиночку уничтожил минометный расчет и склад с боекомплектом Вооруженных сил Украины (ВСУ). О подвиге военнослужащего во время освобождения одного из населенных пунктов в зоне СВО сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«Выбрав удачный момент, пока уцелевший личный состав ВСУ замешкался, лейтенант Сибирко пробрался к оставленному без внимания бронеавтомобилю и отогнал его, лишив противника возможности передислокации и эвакуации», — добавили в ведомстве.

Там отметили, что за героизм и отвагу Сибирко наградили орденом Мужества. Уточняется, что уничтожить минометный расчет ВСУ ему удалось в ходе штурмовых действий в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что ефрейтор Вооруженных сил России Олег Хомяков ударил по группе украинских солдат из-под завалов блиндажа. Российский военный оказался под завалами разрушенного блиндажа при выполнении боевых задач в зоне спецоперации в составе штурмового подразделения.

ЖЗЛ
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