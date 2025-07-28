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14:49, 28 июля 2025Интернет и СМИ

Сделку Европы с Трампом сочли унижением

Обозреватель Умеренков: Трамп грозит Европе выводом войск, вывернув ее кошелек
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Торговая сделка с американским президентом Дональдом Трампом стала унизительной для Европы. Такое мнение выразил обозреватель издания KP.RU Евгений Умеренков.

Журналист счел, что тарифная сделка с США грозит европейцам потерями. В частности, одним из результатов этого соглашения может стать сокращение производства до 11 процентов, а для Германии — до 15 процентов.

При этом, обратил внимание журналист, «вывернув кошелек Европы», США грозят ей, что выведут войска с территории Европейского союза (ЕС). «Новость о возможном выводе американских войск в условиях эскалации Западом украинского конфликта звучит для европейцев очень кисло — как раньше уже не будет, пока не заплатите»,— констатировал Умеренков.

Он подчеркнул, что без американского участия Европа не сможет себя защитить.

Ранее газета Politico со ссылкой на американского чиновника заявила, что США могут сократить число военных в Европе. Уточнялось, что Соединенные Штаты могут вывести 30 процентов войск.

27 июля стало известно, что США и Европейский союз договорились о торговой сделке. По ее условиям, ЕС приобретет у США энергоносители, сумма которых составит 750 миллиардов долларов, а также инвестирует в американскую экономику еще 600 миллиардов долларов.

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