Семенович резко ответила на критику романа с женатым мужчиной

Певица Анна Семенович заявила, что мужчину невозможно увести из семьи

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович ответила на обвинения в том, что увела из семьи жениха, бизнесмена Дениса Шреера. Публикацию певица разместила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Мужчина — не баран, его невозможно увести откуда-то. Обычно уходят оттуда, где уже плохо, где отношения себя изжили», — заявила исполнительница.

В апреле возлюбленный Семенович признался, что до сих пор находится в процессе развода с супругой. По словам мужчины, процесс должен завершиться в этом году. До этого артистка заявила, что находится в статусе невесты.