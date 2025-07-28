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04:41, 28 июля 2025Мир

Северная Корея отказалась идти на переговоры с Южной даже при ее новом лидере

КНДР не намерена идти на переговоры с Южной Кореей даже при ее новом лидере
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Северная Корея отказалась идти на переговоры с Южной даже при ее новом лидере, несмотря на внешне примирительные шаги президента Ли Чжэ Мёна. Об этом заявила сестра главы КНДР, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, передает ЦТАК.

Она отметила, что новые власти Сеула пошли на прекращение пропагандистского вещания против соседней страны и перестали разбрасывать листовки, а также заявили о необходимости примирения и содействия.

Ким Ё Чжон подчеркнула, что нынешние миролюбивые заявления не изменили сути Южной Кореи и ее намерений объединиться с КНДР путем поглощения.

«На самом деле его слепая вера в союз с США и его конфронтационная политика ничем не отличаются от политики его предшественника», — добавила сестра Ким Чен Ына. Она отметила, что Пхеньян не интересуют предложения Сеула, переговоры вести не о чем, это официальная позиция КНДР.

Ранее стало известно, что власти Южной Кореи допускают приглашение Ким Чен Ына на предстоящий саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сеуле. Официальные лица пояснили, что идея пока официально не обсуждалась, но признали, что приглашение стран, не входящих в организацию, остается исключительно прерогативой страны-председателя.

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