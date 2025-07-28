Сотрудница школы два года занималась сексом с коллегой в подсобках и лишилась работы

В Великобритании сотрудницу школы уличили в запретной связи на рабочем месте

В Великобритании заместительницу директора престижной школы для девочек уличили в интимной связи с преподавателем рисования. Об этом пишет Daily Mail.

Как стало известно в суде, роман 39-летней Лиярны Бимиш и ее 45-летнего коллеги Гарета Коллинза длился около двух лет. Пара занималась сексом в классах, подсобках и школьных шкафах — в том числе в те моменты, когда ученики были рядом. На уроках любовники могли общаться в интернете на темы интимного характера.

Об отношениях Бимиш и Коллинза стало известно в июне 2024 года. Тогда в руки сотрудников школы попала их переписка. Любовники признались в сексе на рабочем месте, но утверждали, что их никто ни разу не поймал. Таким образом они пытались убедить руководство школы не увольнять их. Тем не менее поведение пары признали непристойным. И Бимиш, и Коллинз лишились работы.

Известно, что у любовников есть супруги и дети. Согласно выводам Daily Mail, Бимиш все еще находится в браке, несмотря на разоблачение. Коллинз же отдалился от своей жены. Теперь он живет с родителями и зарабатывает на гипнотерапии.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, 53-летняя сотрудница школы попала под суд за то, что заставила восьмиклассника делать ей массаж стоп. Как рассказали свидетельницы, она говорила жертве, что готовит его к тому моменту, когда у него появится возлюбленная.

