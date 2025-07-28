Срок в 24 года колонии для расправившейся с ребенком опекунши объяснили

Член СПЧ Меркачева о сроке опекунше Наумовой: Она обманывала всю систему

Срок в 24 года колонии для расправившейся со своим приемным ребенком опекунши Веронике Наумовой объяснила член Совета при президенте России по правам человека Ева Меркачева. Она подчеркнула, что обычно в РФ женщин не приговаривают к такому длительному заключению, однако эта ситуация оказалась прецедентом, передает портал «Страсти».

По ее мнению, основанием для такого решения суда стало в том числе и то, что преступница долгое время скрывала тело ребенка и одновременно с этим получала на него выплаты от государства.

«Государство, по сути, ее посчитало не только совершившей преступление против личности, конкретной личности, маленького ребенка, но и против общества и государства, потому что она получала эти выплаты. То есть она обманывала всю систему», — подчеркнула Меркачева, добавив, что также Наумова отказывалась сотрудничать со следствием, что суд, вероятно, тоже учел.

Говоря о сроках заключения Наумовой правозащитница отметила, что это можно назвать сигналом обществу, «что за преступления против детей, которых берут под опеку, будут наказывать очень сурово».

Ранее сообщалось, что Свердловский областной суд вынес решение по резонансному делу о расправе над пятилетним Далером Бабиевым. Его опекунша, 36-летняя многодетная мать Вероника Наумова, получила 24 года лишения свободы в колонии общего режима. Всего сроки получили пятеро человек, включая супруга Наумовой и ее племянника.

Известно, что максимальный срок, который можно дать женщине, в России составляет 25 лет лишения свободы.

