Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:15, 28 июля 2025Силовые структуры

Срок в 24 года колонии для расправившейся с ребенком опекунши объяснили

Член СПЧ Меркачева о сроке опекунше Наумовой: Она обманывала всю систему
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
Вероника Наумова

Вероника Наумова. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Срок в 24 года колонии для расправившейся со своим приемным ребенком опекунши Веронике Наумовой объяснила член Совета при президенте России по правам человека Ева Меркачева. Она подчеркнула, что обычно в РФ женщин не приговаривают к такому длительному заключению, однако эта ситуация оказалась прецедентом, передает портал «Страсти».

По ее мнению, основанием для такого решения суда стало в том числе и то, что преступница долгое время скрывала тело ребенка и одновременно с этим получала на него выплаты от государства.

«Государство, по сути, ее посчитало не только совершившей преступление против личности, конкретной личности, маленького ребенка, но и против общества и государства, потому что она получала эти выплаты. То есть она обманывала всю систему», — подчеркнула Меркачева, добавив, что также Наумова отказывалась сотрудничать со следствием, что суд, вероятно, тоже учел.

Говоря о сроках заключения Наумовой правозащитница отметила, что это можно назвать сигналом обществу, «что за преступления против детей, которых берут под опеку, будут наказывать очень сурово».

Ранее сообщалось, что Свердловский областной суд вынес решение по резонансному делу о расправе над пятилетним Далером Бабиевым. Его опекунша, 36-летняя многодетная мать Вероника Наумова, получила 24 года лишения свободы в колонии общего режима. Всего сроки получили пятеро человек, включая супруга Наумовой и ее племянника.

Известно, что максимальный срок, который можно дать женщине, в России составляет 25 лет лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Урале многодетную мать осудили за жестокую расправу над пятилетним мальчиком. В ходе следствия открылись страшные подробности

    Россиянин открыл стрельбу в кафе из-за ссоры иностранцев

    Мужчина начал «лечить» кукол Лабубу и разбогател

    Петербуржцам назвали срок окончания 35-градусной жары

    Французский новичок «Краснодара» высказался о критике за переход

    Россияне высказались об отношении к ИИ-контенту

    Российские войска продолжили активно наступать в Харьковской области

    Перечислены скрыто протекающие виды рака

    Следователи возбудили дело по факту обрушения части дома в российском регионе

    Трамп высказался о Путине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости