На Урале многодетную мать осудили за жестокую расправу над пятилетним мальчиком. В ходе следствия открылись страшные подробности

На Урале многодетную мать Наумову осудили за расправу над пятилетним мальчиком

Свердловский областной суд вынес решение по резонансному делу о расправе над пятилетним Далером Бабиевым — его опекунша, 36-летняя многодетная мать Вероника Наумова, получила 24 года лишения свободы в колонии общего режима. Прокурор Свердловской области Борис Крылов просил для Наумовой 25 лет лишения свободы — максимальный срок, который можно назначить женщине в России. По версии следствия, осужденная жестоко расправилась с маленьким Далером из-за того, что он без спросу съел виноград, лежавший в холодильнике, а потом пыталась замести следы преступления. Подробности резонансного дела выяснял корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

О пропаже Далера Бабиева стало известно летом 2023 года

Об исчезновении Далера Бабиева стало известно 26 июня 2023 года. В тот день Вероника Наумова заявила в полицию, что ее подопечный проснулся раньше всех, открыл входную дверь квартиры и вышел на улицу. Немедленно начался большой розыск, в котором участвовали больше 1,5 тысяч человек, в том числе волонтеры.

Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Свердловской области сразу возбудило уголовное дело по статье о расправе — так принято, поскольку лишь в рамках возбужденного уголовного дела закон разрешает проводить ряд специальных оперативно-розыскных мероприятий.

Однако с первых же минут работы у следователей возникли сомнения в правдивости слов Вероники Наумовой.

При осмотре квартиры нас насторожило, что вещей пропавшего ребенка там обнаружено не было. Кроме того, в беседах с Наумовой постоянно появлялись новые версии ухода мальчика, она путалась в показаниях, не могла сформулировать, чем он занимался в предыдущие дни. В связи с этим ее сразу стали тщательно проверять Капитан юстиции Сергей Кибардин Следователь по особо важным делам Свердловского областного управления СКР

27 июня количество противоречий в словах Наумовой достигло критической массы — и ее задержали. Вскоре выяснилось, что накануне заявления об исчезновении Далера женщина очень просила на работе выделить ей «Газель»: она объяснила, что ее муж служит на СВО, а в гараже, который они арендуют, якобы «сдохла крыса» — и вещи оттуда нужно вывезти на помойку.

Поиски Далера Бабиева Кадр: ПО СЛЕДУ - Российская история преступлений / YouTube

Тогда следственно-оперативная группа решила проверить гараж — и там, среди мусора, нашла сумку, в которой было спрятано тело маленького Далера со следами гнилостных изменений. Причем оно было обсыпано молотым кофе, который должен был перебить запах разложения.

По заключению судебно-медицинских экспертов, летальный исход наступил как минимум полгода назад из-за утопления. При этом на останках также были обнаружены и следы многочисленных побоев разной давности. При этом Вероника Наумова полгода получала выплаты за опеку над Дамиром — по версии следствия, в сумме вышло 119 тысяч рублей.

Опекунша расправилась с мальчиком из-за винограда

Как выяснили следователи, 2 декабря 2022 года Далер Бабиев без разрешения Наумовой залез в холодильник и съел виноград. Тогда разъяренная женщина жестоко избила его железной обувной ложкой, затем связала ноги скотчем и утопила в ванной. Тело упаковала в сумку и вывезла в арендованный гараж.

На тот момент родной отец Далера отбывал наказание в колонии — но Вероника еще полгода слала ему старые фотографии детей, выдавая их за свежие. При этом другие дети, жившие в семье, были запуганы и тоже врали всем окружающим.

Церемония прощания с шестилетним Далером Бобиевым у мечети Абу-Ханифа Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По версии следствия, причиной жестокой расправы над Бабиевым стала ненависть к ребенку на этнической почве: опекунша невзлюбила его с первых минут, «потому что он не русский», всячески унижала и даже говорила, что у мальчика подозревают шизофрению и его скоро отправят в больницу. Хотя на самом деле ничего подобного врачи не выявляли.

При этом над маленьким Далером систематически издевались и муж Наумовой (до ухода на СВО), и ее племянник Даниил Егольников: за любой проступок ребенка били электрошокером, обливали ледяной водой и кипятком.

Других детей (а в квартире проживали пять мальчиков и девочек) настраивали против Далера и поощряли за издевательство над ним

Попутно выяснилось, что свидетелем расправы над Бабиевым стала его родная сестра Даша — но Наумова обвинила ее в произошедшем с братом и таким образом заставила молчать.

А на работе (Наумова преподавала естественные дисциплины, географию и биологию в Школе семейного образования, которую учредила вместе с мужем) она рассказывала, что нашла мальчику воспитателя и поэтому теперь не приводит его на занятия.

Семья Наумовых превратила опеку в бизнес

Следственные действия по делу о расправе над Далером Бабиевым были очень сложными, но не юридически, а психологически: надо было расположить к себе детей, которых много лет запугивали и которые, поощряемые взрослыми, сами принимали участие в издевательствах — и получить от них правдивую информацию.

Это было не просто — но в итоге все рассказали, что творилось в семье Наумовых. Причем их показания были последовательными и очень подробными: картина проявилась более, чем неприглядная.

Как выяснилось, Наумовы сделали опеку своим основным источником дохода: они некоторое время жили именно на выплаты

Далер попал в эту семью почти случайно: Наумовы хотели забрать только его старшую сестру, но разлучить детей органы опеки не разрешили. С первых минут они невзлюбили мальчика: за то, что иной национальности и вечно хотел есть. Именно это и стало триггером.

Для оправданий телесных повреждений мальчика Наумова придумала некоего «друга Далера по имени Коля» — именно он якобы заставлял ребенка держаться за раскаленный обогреватель (так оправдывались ожоги мальчика, когда ему в наказание за взятую без спроса еду облили руки кипятком) и прыгать с лестницы, что заканчивалось травмами.

Над Далером Бабиевым издевались 2,5 года

Сама Виктория Наумова в суде вину так и не признала, однако не выдвинула свою версию того, что произошло с Далером Бабиевым. Женщина до последнего утверждала, что с мальчиком якобы расправился другой человек, имя которого она «боялась называть». Впрочем, суд счел это неудачной попыткой оправдаться.

Вероника Наумова в зале суда Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Как заявил на прениях прокурор Свердловской области Борис Крылов, всего было выявлено более 60 эпизодов издевательств над ребенком в течение 2,5 лет.

Из выступления прокурора Свердловской области Бориса Крылова: «Способы издевательств, которые были выбраны, не позволяют сделать иного вывода, кроме как тот, что эта женщина представляет особую опасность. И для окружающих, и для детей. Насколько должны быть глубоки и черны человеческие пороки, если женщина выплескивает на маленького ребенка весь этот ужас. А он даже не был способен сообщить о своей беде. Он находился под постоянным гнетом и страхом. Дети из этой семьи вовлекались в совершения преступлений. Манипулируя каждым ребенком, она создавала атмосферу закрытости и невозможности привлечь внимание к этой проблеме изнутри семьи и снаружи»

За мучения пятилетнего мальчика ответили пять человек

Виктория Наумова

Свердловский областной суд признал Наумову виновной в истязании малолетнего, незаконном лишении свободы, расправе над лицом, находившемся в беспомощном состоянии, причинении тяжкого вреда здоровью и вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность. Она приговорена к 24 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В сентябре 2024 года Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы Александра Наумова — мужа Виктории. В момент расправы над Далером Бабиевым он проходил службу на СВО, но был отозван и осужден за истязания несовершеннолетнего в 2019-2022 годах. Одновременно Наумова лишили воинского звания сержанта.

Однако, по сообщениям свердловских СМИ, в начале 2025 года Наумов вновь заключил контракт с Минобороны — и снова отправился на линию боевого соприкосновения, но уже рядовым. Приговор в отношении него приостановлен и он может искупить вину кровью.

Даниил Егольников

21-летний Даниил Егольников — племянник Виктории Наумовой — приговорен к пяти годам колонии строгого режима за систематические истязания Далера Бабиева. Гособвинитель запрашивал для молодого человека шесть лет лишения свободы.

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Инспектор опеки Евгения Вознесенская

В ходе следствия выяснилось, что 3 декабря 2022 года органы опеки и попечительства составили акт проверки условий жизни опекаемого Далера Бабиева и не нашли нарушений, а сам мальчик якобы отвечал на вопросы спокойно и адекватно — правда, к тому моменту его уже не было в живых.

Документ подписала инспектор Евгения Вознесенская, за которой была закреплена семья Наумовых. Но вместо проверки она ограничилась лишь звонком — по версии следствия, с опекаемым расправились как раз накануне.

Органы опеки вовремя не проверили ребенка, ограничившись телефонным разговором с Наумовой и удовлетворившись ее словами «С ребенком все нормально». Был составлен подложный акт о проверке семьи, что позволило в течение полугода скрывать от опеки преступление Капитан юстиции Сергей Кибардин Следователь по особо важным делам Свердловского областного управления СКР

Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал Вознесенскую виновной в служебном подлоге и назначил ей наказание в виде штрафа в сто тысяч рублей. В апелляции размер штрафа увеличили до 200 тысяч, но кассационный суд по представлению прокуратуры счел наказание излишне мягким и направил дело на пересмотр.

В июне 2025 года Анна Вознесенская была приговорена к двум годам колонии-поселения, но отбытие наказание отложено до 14-летия ее ребенка — за время судебных заседаний она забеременела.

Заведующая детсадом Анна Гилева

Приговор получила и Анна Гилева — заведующая детским садом, куда должен был ходить Далер Бабиев. Ей неоднократно сообщали, что мальчик ходит со следами побоев, но она никому не сообщала об этом, удовлетворяясь объяснениями, что ребенок гиперактивный и постоянно ушибается.

Могло сыграть свою роль и то, что опекунша тоже была педагогом

Кроме того, ребенок часто без оснований не приходил в садик — но в органы опеки директриса об этом тоже никому не сообщала. Гилева была признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия — и приговорена к двум годам колонии общего режима.

В апелляции в феврале 2025 года ее срок снизили до 1 года 10 месяцев и отсрочили до 14-летия ребенка: Гилева также забеременела за время судебных слушаний.

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