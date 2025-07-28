Свердловский областной суд вынес решение по резонансному делу о расправе над пятилетним Далером Бабиевым — его опекунша, 36-летняя многодетная мать Вероника Наумова, получила 24 года лишения свободы в колонии общего режима. Прокурор Свердловской области Борис Крылов просил для Наумовой 25 лет лишения свободы — максимальный срок, который можно назначить женщине в России. По версии следствия, осужденная жестоко расправилась с маленьким Далером из-за того, что он без спросу съел виноград, лежавший в холодильнике, а потом пыталась замести следы преступления. Подробности резонансного дела выяснял корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.
О пропаже Далера Бабиева стало известно летом 2023 года
Об исчезновении Далера Бабиева стало известно 26 июня 2023 года. В тот день Вероника Наумова заявила в полицию, что ее подопечный проснулся раньше всех, открыл входную дверь квартиры и вышел на улицу. Немедленно начался большой розыск, в котором участвовали больше 1,5 тысяч человек, в том числе волонтеры.
Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Свердловской области сразу возбудило уголовное дело по статье о расправе — так принято, поскольку лишь в рамках возбужденного уголовного дела закон разрешает проводить ряд специальных оперативно-розыскных мероприятий.
Однако с первых же минут работы у следователей возникли сомнения в правдивости слов Вероники Наумовой.
При осмотре квартиры нас насторожило, что вещей пропавшего ребенка там обнаружено не было. Кроме того, в беседах с Наумовой постоянно появлялись новые версии ухода мальчика, она путалась в показаниях, не могла сформулировать, чем он занимался в предыдущие дни. В связи с этим ее сразу стали тщательно проверять
27 июня количество противоречий в словах Наумовой достигло критической массы — и ее задержали. Вскоре выяснилось, что накануне заявления об исчезновении Далера женщина очень просила на работе выделить ей «Газель»: она объяснила, что ее муж служит на СВО, а в гараже, который они арендуют, якобы «сдохла крыса» — и вещи оттуда нужно вывезти на помойку.
Тогда следственно-оперативная группа решила проверить гараж — и там, среди мусора, нашла сумку, в которой было спрятано тело маленького Далера со следами гнилостных изменений. Причем оно было обсыпано молотым кофе, который должен был перебить запах разложения.
По заключению судебно-медицинских экспертов, летальный исход наступил как минимум полгода назад из-за утопления. При этом на останках также были обнаружены и следы многочисленных побоев разной давности. При этом Вероника Наумова полгода получала выплаты за опеку над Дамиром — по версии следствия, в сумме вышло 119 тысяч рублей.
Опекунша расправилась с мальчиком из-за винограда
Как выяснили следователи, 2 декабря 2022 года Далер Бабиев без разрешения Наумовой залез в холодильник и съел виноград. Тогда разъяренная женщина жестоко избила его железной обувной ложкой, затем связала ноги скотчем и утопила в ванной. Тело упаковала в сумку и вывезла в арендованный гараж.
На тот момент родной отец Далера отбывал наказание в колонии — но Вероника еще полгода слала ему старые фотографии детей, выдавая их за свежие. При этом другие дети, жившие в семье, были запуганы и тоже врали всем окружающим.
По версии следствия, причиной жестокой расправы над Бабиевым стала ненависть к ребенку на этнической почве: опекунша невзлюбила его с первых минут, «потому что он не русский», всячески унижала и даже говорила, что у мальчика подозревают шизофрению и его скоро отправят в больницу. Хотя на самом деле ничего подобного врачи не выявляли.
При этом над маленьким Далером систематически издевались и муж Наумовой (до ухода на СВО), и ее племянник Даниил Егольников: за любой проступок ребенка били электрошокером, обливали ледяной водой и кипятком.
Других детей (а в квартире проживали пять мальчиков и девочек) настраивали против Далера и поощряли за издевательство над ним
Попутно выяснилось, что свидетелем расправы над Бабиевым стала его родная сестра Даша — но Наумова обвинила ее в произошедшем с братом и таким образом заставила молчать.
А на работе (Наумова преподавала естественные дисциплины, географию и биологию в Школе семейного образования, которую учредила вместе с мужем) она рассказывала, что нашла мальчику воспитателя и поэтому теперь не приводит его на занятия.
Семья Наумовых превратила опеку в бизнес
Следственные действия по делу о расправе над Далером Бабиевым были очень сложными, но не юридически, а психологически: надо было расположить к себе детей, которых много лет запугивали и которые, поощряемые взрослыми, сами принимали участие в издевательствах — и получить от них правдивую информацию.
Это было не просто — но в итоге все рассказали, что творилось в семье Наумовых. Причем их показания были последовательными и очень подробными: картина проявилась более, чем неприглядная.
Как выяснилось, Наумовы сделали опеку своим основным источником дохода: они некоторое время жили именно на выплаты
Далер попал в эту семью почти случайно: Наумовы хотели забрать только его старшую сестру, но разлучить детей органы опеки не разрешили. С первых минут они невзлюбили мальчика: за то, что иной национальности и вечно хотел есть. Именно это и стало триггером.
Для оправданий телесных повреждений мальчика Наумова придумала некоего «друга Далера по имени Коля» — именно он якобы заставлял ребенка держаться за раскаленный обогреватель (так оправдывались ожоги мальчика, когда ему в наказание за взятую без спроса еду облили руки кипятком) и прыгать с лестницы, что заканчивалось травмами.
Над Далером Бабиевым издевались 2,5 года
Сама Виктория Наумова в суде вину так и не признала, однако не выдвинула свою версию того, что произошло с Далером Бабиевым. Женщина до последнего утверждала, что с мальчиком якобы расправился другой человек, имя которого она «боялась называть». Впрочем, суд счел это неудачной попыткой оправдаться.
Как заявил на прениях прокурор Свердловской области Борис Крылов, всего было выявлено более 60 эпизодов издевательств над ребенком в течение 2,5 лет.
«Способы издевательств, которые были выбраны, не позволяют сделать иного вывода, кроме как тот, что эта женщина представляет особую опасность. И для окружающих, и для детей. Насколько должны быть глубоки и черны человеческие пороки, если женщина выплескивает на маленького ребенка весь этот ужас.
А он даже не был способен сообщить о своей беде. Он находился под постоянным гнетом и страхом. Дети из этой семьи вовлекались в совершения преступлений. Манипулируя каждым ребенком, она создавала атмосферу закрытости и невозможности привлечь внимание к этой проблеме изнутри семьи и снаружи»
За мучения пятилетнего мальчика ответили пять человек
Виктория Наумова
Свердловский областной суд признал Наумову виновной в истязании малолетнего, незаконном лишении свободы, расправе над лицом, находившемся в беспомощном состоянии, причинении тяжкого вреда здоровью и вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность. Она приговорена к 24 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Александр Наумов
В сентябре 2024 года Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы Александра Наумова — мужа Виктории. В момент расправы над Далером Бабиевым он проходил службу на СВО, но был отозван и осужден за истязания несовершеннолетнего в 2019-2022 годах. Одновременно Наумова лишили воинского звания сержанта.
Однако, по сообщениям свердловских СМИ, в начале 2025 года Наумов вновь заключил контракт с Минобороны — и снова отправился на линию боевого соприкосновения, но уже рядовым. Приговор в отношении него приостановлен и он может искупить вину кровью.
Даниил Егольников
21-летний Даниил Егольников — племянник Виктории Наумовой — приговорен к пяти годам колонии строгого режима за систематические истязания Далера Бабиева. Гособвинитель запрашивал для молодого человека шесть лет лишения свободы.
Инспектор опеки Евгения Вознесенская
В ходе следствия выяснилось, что 3 декабря 2022 года органы опеки и попечительства составили акт проверки условий жизни опекаемого Далера Бабиева и не нашли нарушений, а сам мальчик якобы отвечал на вопросы спокойно и адекватно — правда, к тому моменту его уже не было в живых.
Документ подписала инспектор Евгения Вознесенская, за которой была закреплена семья Наумовых. Но вместо проверки она ограничилась лишь звонком — по версии следствия, с опекаемым расправились как раз накануне.
Органы опеки вовремя не проверили ребенка, ограничившись телефонным разговором с Наумовой и удовлетворившись ее словами «С ребенком все нормально». Был составлен подложный акт о проверке семьи, что позволило в течение полугода скрывать от опеки преступление
Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал Вознесенскую виновной в служебном подлоге и назначил ей наказание в виде штрафа в сто тысяч рублей. В апелляции размер штрафа увеличили до 200 тысяч, но кассационный суд по представлению прокуратуры счел наказание излишне мягким и направил дело на пересмотр.
В июне 2025 года Анна Вознесенская была приговорена к двум годам колонии-поселения, но отбытие наказание отложено до 14-летия ее ребенка — за время судебных заседаний она забеременела.
Заведующая детсадом Анна Гилева
Приговор получила и Анна Гилева — заведующая детским садом, куда должен был ходить Далер Бабиев. Ей неоднократно сообщали, что мальчик ходит со следами побоев, но она никому не сообщала об этом, удовлетворяясь объяснениями, что ребенок гиперактивный и постоянно ушибается.
Могло сыграть свою роль и то, что опекунша тоже была педагогом
Кроме того, ребенок часто без оснований не приходил в садик — но в органы опеки директриса об этом тоже никому не сообщала. Гилева была признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия — и приговорена к двум годам колонии общего режима.
В апелляции в феврале 2025 года ее срок снизили до 1 года 10 месяцев и отсрочили до 14-летия ребенка: Гилева также забеременела за время судебных слушаний.