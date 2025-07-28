Германия поставит Украине еще 11 систем ПВО

N-tv: Украина получит от Германии еще 11 систем противовоздушной обороны IRIS-T

Украина получит от Германии еще 11 систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv.

«Планируется поставка еще 11 систем [IRIS-T]. В прошлом году правительство Германии объявило о финансировании поставки в общей сложности 24 систем IRIS-T к 2026 году», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, в настоящее время на Украине эксплуатируются 7 подобных систем ПВО немецкого производства, предназначенных для перехвата крылатых ракет и беспилотников.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия поставит Украине два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Patriot при надежной гарантии быстрой замены в течение 6-8 месяцев. По словам министра, это необходимо, чтобы сохранить боеспособность и возможность обучения в бундесвере.