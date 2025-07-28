Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:34, 28 июля 2025Россия

Стало известно о смерти расписавшегося на стене Рейхстага ветерана

Руденя сообщил о смерти расписавшегося на Рейхстаге тверского ветерана Сычева
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил о смерти ветерана Великой Отечественной войны Спартака Сычева, расписавшегося в 1945 году на стене Рейхстага. Его слова приводит пресс-служба правительства региона в Telegram.

Как рассказал Руденя, Сычев участвовал в битвах на Курской дуге и подо Ржевом, а также освобождал Киев. «Невозможно переоценить вклад Спартака Андреевича в дело патриотического воспитания нашей молодежи, заботу о сохранении исторической правды о подвиге нашего народа. Его жизнь стала частью героической истории нашего Отечества», — написал губернатор.

Он также направил соболезнования родным и близким ветерана, подчеркнув, что жители Тверской области будут помнить о его заслугах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о смерти в возрасте ста лет председателя Московского комитета ветеранов войны генерал-майора Ивана Слухая. По его словам, военный сыграл большую роль в развитии ветеранского движения Москвы, сохранении исторической памяти и патриотическом воспитании молодежи.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Хакеры заявили об уничтожении информационной системы «Аэрофлота». Отменены десятки рейсов

    Пассажиров отмененных рейсов «Аэрофлота» попросили не приезжать в аэропорт

    Россияне высказались об отношении к ИИ-контенту

    Онколог назвал способ продлить жизнь

    Футболист харьковского футбольного клуба сбежал с Украины

    Эвакуация людей началась из частично рухнувшего в Астрахани дома

    «Магнит» начал писать цену за 100 граммов товара

    Стало известно о смерти расписавшегося на стене Рейхстага ветерана

    Россиянин пойдет под суд за сброшенного с лестницы полицейского

    Семенович резко ответила на критику романа с женатым мужчиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости