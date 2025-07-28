Стало известно о смерти расписавшегося на стене Рейхстага ветерана

Руденя сообщил о смерти расписавшегося на Рейхстаге тверского ветерана Сычева

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил о смерти ветерана Великой Отечественной войны Спартака Сычева, расписавшегося в 1945 году на стене Рейхстага. Его слова приводит пресс-служба правительства региона в Telegram.

Как рассказал Руденя, Сычев участвовал в битвах на Курской дуге и подо Ржевом, а также освобождал Киев. «Невозможно переоценить вклад Спартака Андреевича в дело патриотического воспитания нашей молодежи, заботу о сохранении исторической правды о подвиге нашего народа. Его жизнь стала частью героической истории нашего Отечества», — написал губернатор.

Он также направил соболезнования родным и близким ветерана, подчеркнув, что жители Тверской области будут помнить о его заслугах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о смерти в возрасте ста лет председателя Московского комитета ветеранов войны генерал-майора Ивана Слухая. По его словам, военный сыграл большую роль в развитии ветеранского движения Москвы, сохранении исторической памяти и патриотическом воспитании молодежи.