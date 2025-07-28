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13:05, 28 июля 2025Мир

Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня

Премьер Малайзии Ибрагим: Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Таиланд и Камбоджа договорились об установлении режима прекращения огня на фоне обострения ситуации на границе. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, передает Reuters.

«Камбоджа и Таиланд достигли общего понимания о следующем: немедленное и безоговорочное прекращение огня», — сообщил политик.

Сообщается, что соглашение вступит в силу с 00:00 29 июля (19:00 28 июля по московскому времени).

Ранее стало известно, что переговоры между представителями Таиланда и Камбоджи по вопросу установления режима прекращении огня на границе государств начались в малазийском городе Путраджайя.

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