Таиланд и Камбоджа начали переговоры о прекращении огня

Bernama: В Малайзии проходят переговоры Таиланда и Камбоджи о прекращении огня

Переговоры между представителями Таиланда и Камбоджи по вопросу установления режима прекращении огня на границе государств начались в малазийском городе Путраджайя. Об этом сообщает Bernama.

«Специальная встреча, которая была организована при посредничестве Малайзии и премьер-министра страны Анвара Ибрагима, проводится с целью снижения напряженности между сторонами и восстановлению стабильности в приграничных районах, которые пострадали от конфликта», — передает агентство.

Отмечается, что переговоры ведут исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтам Вечаячай и глава кабинета министров Камбоджи Хун Манет.

Ранее госсекретарь США Макро Рубио анонсировал переговоры Таиланда и Камбоджи, и их главной целью станет достижение немедленного прекращения огня. По его словам, уже сейчас в Малайзии находятся сотрудники Госдепартамента США, которые будут содействовать переговорам.