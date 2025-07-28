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12:32, 28 июля 2025Мир

Таиланд и Камбоджа начали переговоры о прекращении огня

Bernama: В Малайзии проходят переговоры Таиланда и Камбоджи о прекращении огня
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Переговоры между представителями Таиланда и Камбоджи по вопросу установления режима прекращении огня на границе государств начались в малазийском городе Путраджайя. Об этом сообщает Bernama.

«Специальная встреча, которая была организована при посредничестве Малайзии и премьер-министра страны Анвара Ибрагима, проводится с целью снижения напряженности между сторонами и восстановлению стабильности в приграничных районах, которые пострадали от конфликта», — передает агентство.

Отмечается, что переговоры ведут исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтам Вечаячай и глава кабинета министров Камбоджи Хун Манет.

Ранее госсекретарь США Макро Рубио анонсировал переговоры Таиланда и Камбоджи, и их главной целью станет достижение немедленного прекращения огня. По его словам, уже сейчас в Малайзии находятся сотрудники Госдепартамента США, которые будут содействовать переговорам.

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