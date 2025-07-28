Рубио анонсировал переговоры между Камбоджей и Таиландом

Госсекретарь Рубио: Переговоры между Камбоджей и Таиландом пройдут в Малайзии

В скором времени начнутся переговоры между Камбоджей и Таиландом. Они пройдут на высоком уровне в Малайзии, рассказал госсекретарь США Марко Рубио в социальной сети X.

«Камбоджа и Таиланд вскоре начнут переговоры на высоком уровне в Малайзии», — написал чиновник, добавив, что главной целью этой встречи станет достижение немедленного прекращения огня.

По словам Рубио, уже сейчас в Малайзии находятся сотрудники Госдепартамента США. Они будут содействовать переговорам.

Ранее премьер-министр Камбоджи Хун Манет сообщал, что его страна согласилась на немедленное прекращение огня.