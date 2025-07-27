Камбоджа согласилась на безусловное перемирие с Таиландом

Премьер-министр Манет: Камбоджа согласилась на немедленное прекращение огня

Камбоджа поддержала немедленное и безусловное прекращение огня с Таиландом, сообщил премьер-министр Камбоджи Хун Манет. Соответствующее заявление опубликовано на сайте его кабинета министров.

«Камбоджа согласна с предложением о немедленном и безоговорочном прекращении огня между вооруженными силами двух стран», — заявил Манет.

Уточняется, что решение было принято после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Манет отметил, что американский президент до разговора с ним побеседовал с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пумтамом Вечаячаем, который согласился с предложением немедленно заключить перемирие.

В заключение Манет поблагодарил Трампа и отметил его вклад в предотвращении войн. «Этот превосходный результат действительно поможет защитить жизни многих солдат и мирных жителей», — заключил Манет.

Накал в отношениях двух королевств Юго-Восточной Азии произошел 23 июля. На спорной приграничной территории вооруженные силы двух стран открыли огонь, обвинив друг друга в эскалации.

Сообщается, что после предварительного соглашения сторон о перемирии бои возобновились в районе древнего храма Прасат Та Кхвай.