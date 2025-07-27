Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:02, 27 июля 2025Мир

Между Таиландом и Камбоджей возобновились бои

Между Таиландом и Камбоджей возобновились бои на спорном участке границы
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Soveit Yarn / Reuters

Между войсками Таиланда и Камбоджи возобновились бои в районе древнего храма Прасат Та Кхвай (камбоджийское название Прасат Та Крабей – ред.) на спорном участке границы между таиландской провинцией Сурин и камбоджийской Оддар Меанчей. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что обстрел идет тяжелыми вооружениями, в том числе системами залпового огня БМ-21 («Град»). По предварительным данным сухопутных войск, раненых и убитых нет.

Ранее временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда вице-премьер и министр внутренних дел страны Пхумтхам Вечайчай подтвердил согласие Бангкока на перемирие с Камбоджей.

До этого Камбоджа отвергла обвинения в нападении на Таиланд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский пловец умер во время соревнований. Спортсмен почувствовал себя плохо прямо перед финишем

    Россиянам рассказали об опасности одного популярного летнего напитка

    Минобороны сообщило об отражении ночной атаки БПЛА ВСУ

    Омбудсмен ДНР объяснила использование ВСУ мирных жителей

    В Британии прошли протесты против отелей для мигрантов

    В Саратове спасатели приступили к поиску выживших на верхних этажах дома

    Стало известно о новой выплате исполнителям теракта в «Крокусе»

    Между Таиландом и Камбоджей возобновились бои

    Уиткофф заявил о возможности мира между Россией и Украиной

    Смертельный для спортсмена из Москвы заплыв по Волге сняли видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости