Между Таиландом и Камбоджей возобновились бои

Между Таиландом и Камбоджей возобновились бои на спорном участке границы

Между войсками Таиланда и Камбоджи возобновились бои в районе древнего храма Прасат Та Кхвай (камбоджийское название Прасат Та Крабей – ред.) на спорном участке границы между таиландской провинцией Сурин и камбоджийской Оддар Меанчей. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что обстрел идет тяжелыми вооружениями, в том числе системами залпового огня БМ-21 («Град»). По предварительным данным сухопутных войск, раненых и убитых нет.

Ранее временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда вице-премьер и министр внутренних дел страны Пхумтхам Вечайчай подтвердил согласие Бангкока на перемирие с Камбоджей.

До этого Камбоджа отвергла обвинения в нападении на Таиланд.