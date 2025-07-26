Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:39, 26 июля 2025Мир

Вице-премьер Таиланда подтвердил согласие на перемирие с Камбоджей

Вице-премьер Таиланда Вечайчай: Бангкок согласен на перемирие с Камбоджей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда вице-премьер и министр внутренних дел страны Пхумтхам Вечайчай подтвердил согласие Бангкока на перемирие с Камбоджей. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Бангкок согласен на заключение перемирия с Пномпенем, но хочет увидеть «искреннее намерение» второй стороны. Он отметил, что представители Таиланда провели переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, который призвал страны к миру.

«В целом Таиланд согласен на перемирие. Однако хотел бы видеть искреннее намерение стороны Камбоджи», — подчеркнул он.

Ранее Камбоджа отвергла обвинения в нападении на Таиланд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о желании Таиланда и Камбоджи прекратить огонь

    МИД Сербии высказался за равноправие в Евросоюзе

    Российский боец ММА жестко нокаутировал соперника на первой минуте боя

    Вице-премьер Таиланда подтвердил согласие на перемирие с Камбоджей

    Си Цзиньпин пообещал выполнить любую просьбу президента Сербии

    Бывший аналитик ЦРУ назвал европейских политиков безмозглыми

    Эрдоган захотел ускорить организацию встречи Путина и Зеленского

    Слуцкий заявил о желании Запада подорвать переговоры по Украине

    Полянский прокомментировал перепалку представителей США и Китая в ООН

    В Китае высоко оценили расширение Россией трассы М-12

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости