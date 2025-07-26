Вице-премьер Таиланда подтвердил согласие на перемирие с Камбоджей

Вице-премьер Таиланда Вечайчай: Бангкок согласен на перемирие с Камбоджей

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда вице-премьер и министр внутренних дел страны Пхумтхам Вечайчай подтвердил согласие Бангкока на перемирие с Камбоджей. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Бангкок согласен на заключение перемирия с Пномпенем, но хочет увидеть «искреннее намерение» второй стороны. Он отметил, что представители Таиланда провели переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, который призвал страны к миру.

«В целом Таиланд согласен на перемирие. Однако хотел бы видеть искреннее намерение стороны Камбоджи», — подчеркнул он.

Ранее Камбоджа отвергла обвинения в нападении на Таиланд.