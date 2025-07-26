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01:26, 26 июля 2025Мир

Камбоджа отвергла обвинения в нападении на Таиланд

Постпред Камбоджи в ООН Чхеа отверг обвинения в нападении на Таиланд
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Камбоджа отвергает обвинения в нападении на соседний Таиланд, призывая к немедленному и безоговорочному прекращению огня. Об этом заявил постоянный представитель Камбоджи при ООН Кео Чхеа, передает ТАСС.

По словам дипломата, армия Камбоджи в три раза меньше таиландской, к тому же не имеет полностью оснащенных ВВС. Чхеа призвал соседнюю страну к мирному разрешению споров. Пномпень рассчитывает на то, что члены Совета Безопасности ООН призовут к максимальной сдержанности и урегулированию ситуации дипломатическим путем, отметил постпред.

Накал в отношениях двух королевств Юго-Восточной Азии произошел 23 июля. По предварительным данным, на границе подорвались на мине тайские солдаты. Таиланд обвинил Камбоджу в эскалации ситуации и отозвал своего посла, закрыв все участки границы.

Вскоре стало известно, что между странами вспыхнули бои с применением тяжелой артиллерии и авиации. Позднее в ООН озвучили число покинувших свои дома жителей Таиланда и Камбоджи.

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