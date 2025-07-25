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21:26, 25 июля 2025Мир

В ООН назвали число покинувших свои дома жителей Таиланда и Камбоджи

ООН: Более 130 тысяч человек в Таиланде покинули свои дома
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sun Weitong / XinHua / Global Look Press

Более 131 тысячи человек покинули свои дома в Таиланде, еще 4 тысячи — в Камбодже. Такое число на брифинге назвала заместитель официального представителя генсека ООН Стефани Тремблей, передает РИА Новости.

«Согласно гуманитарным партнерам, более 131 тысячи человек в Таиланде и более 4 тысяч человек в Камбодже были вынуждены покинуть свои дома», — сказала она, комментируя боевые действия между странами.

Отношения двух королевств Юго-Восточной Азии накалились 23 июля, когда на границе подорвались на мине тайские солдаты. Таиланд обвинил Камбоджу в эскалации ситуации, отозвав своего посла и закрыв все участки границы. После это между странами вспыхнули бои с применением тяжелой артиллерии и авиации.

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